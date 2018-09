DFB widerspricht: Wurde Länderspiel aus Angst vor Eintracht-Ultras nicht nach Frankfurt vergeben?

Bouffier: AfD ist „Provokation” und „Weg in den Extremismus”

Offenbach. Der hessische CDU-Chef Volker Bouffier hat die AfD als Provokation bezeichnet. Die Partei sei „der Weg in den Extremismus”, warnte der Ministerpräsident am Samstag auf einem Landesparteitag in Offenbach. mehr