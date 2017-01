Ypsilanti wirbt für Rot-Rot-Grün im Bund

Hessens frühere SPD-Chefin Andrea Ypsilanti hat in einem Interview des Deutschlandradio Kultur für eine rot-rot-grüne Regierungskoalition im Bund geworben. „Ich glaube, dass man auf die Krise in Europa und den Rechtspopulismus und den auch zunehmend gewaltbereiten Rechtsextremismus in Deutschland nur eine linke Antwort entgegensetzen kann”, sagte sie am Dienstag. Die Koalition dürfe allerdings nicht um jeden Preis durchgesetzt werden, nur weil es rechnerisch möglich sei. Notwendig sei vielmehr eine gemeinsame Idee der Beteiligten von einem Politikwechsel.

Ypsilanti war in Hessen 2008 mit der Bildung einer rot-grünen Minderheitsregierung unter Tolerierung der Linken gescheitert, weil sie genau das vor der Wahl ausgeschlossen hatte. Die 59-Jährige ist Abgeordnete im hessischen Landtag.

