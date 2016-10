Die Juristin Yvonne Ott ist zur Richterin am Bundesverfassungsgericht gewählt worden. Der Bundesrat votierte am Freitag in Berlin einstimmig für die 53-Jährige. Sie nimmt den Platz von Reinhard Gaier im Ersten Senat ein, der in den Ruhestand geht. Zu den Stationen von Otts bisheriger Laufbahn zählen das Landgericht Frankfurt/Main und der Bundesgerichtshof.

(dpa)