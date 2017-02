ZUM THEMA Elf beliebte Sehenswürdigkeiten in Hessen

Bergpark Wilhelmshöhe: Vom Schloss im Tal bis zur riesigen Herkules-Statue auf dem Berg zieht sich der Schlosspark Wilhelmshöhe in Kassel. Seit 2013 ist der Park Unesco-Weltkulturerbe.

Drosselgasse: 144 Meter lang, zwei Meter breit und mit 37 500 Pflastersteinen bedeckt: Die Drosselgasse in Rüdesheim mit ihren Weinstuben und Gaststätten ist ein Touristenmagnet. Hoch über dem Rhein lockt außerdem das Niederwalddenkmal. Eine Seilbahn führt aus dem Ort hinauf zur berühmten Germania-Statue.

Elfenbeinmuseum: Rosenblüten oder kleine Rehe, geschnitzt aus Elfenbein. Das Herzstück des Elfenbeinmuseums in Erbach ist der Schrankraum, der in zwölf Vitrinen Elfenbein-Schnitzereien aus drei Jahrhunderten zeigt. Der umliegende Naturpark Bergstraße-Odenwald ist ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderer und Radfahrer.

Kloster Eberbach: Weltweit bekannt wurde das Kloster als Schauplatz der Verfilmung von „Der Name der Rose“, dem Roman Umberto Ecos. Seit über 900 Jahren wird dort Wein hergestellt. In dem Rheingauer Kloster sind historische Weinpressen zu sehen. Es gibt Führungen durch das Kloster und – natürlich – auch durch die uralten klösterlichen Weinkeller.

Grube Messel: Östlich von Darmstadt liegt, 800 Meter im Durchmesser und 65 Meter tief, die Grube Messel. Tausende Fossilien, die rund 50 Millionen Jahre alt sind, haben Forscher dort in den vergangenen fünf Jahrzehnten ausgegraben. Und sie sind noch lange nicht fertig mit ihrer Arbeit. Für Besucher gibt es Führungen durch die Grube.

Hessenpark: Wie haben die Menschen in Hessen in den vergangenen Jahrhunderten gelebt? Im Hessenpark in Neu-Anspach sind mehr als 100 historische Gebäude nachgebaut, die davon einen Eindruck vermitteln. Mittelhessische Hammerwerke, nordhessische Gutshäuser, eine Synagoge aus Südhessen, osthessische Mühlen und Markthäuser aus dem gesamten Bundesland stehen in dem Freilichtmuseum auf 65 Hektar Fläche.

Mathildenhöhe: Auf der Aussichtsplattform des Hochzeitsturms überblicken Besucher ganz Darmstadt. Der Turm ist aber nur ein Teil des Gebäude-Ensembles. Ein Blickfänger ist auch die Russische Kapelle mit ihren vergoldeten Zwiebelhauben. Im Museum Künstlerkolonie gibt es Ausstellungen zu sehen.

Römer: Mehr als 600 Jahre alt ist der Römer. Das Rathaus mit seiner Drei-Giebel-Fassade ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Frankfurt und lockt Touristenscharen an. Palmengarten, Zoo und die Hochhäuser im Bankenviertel: Hessens größte Stadt hat eine Menge Sehenswürdigkeiten zu bieten.

Landgrafenschloss: Reste alter Burganlagen aus dem 9. Jahrhundert, wechselnde Ausstellungen, ein Museum für Kulturgeschichte gibt es im Landgrafenschloss Marburg zu sehen. Das Schloss diente auch schon als Gefängnis und beherbergte das Hessische Staatsarchiv.

Kurpark: Bad Wildungen ist eine bekannte Kurstadt. Der Kurpark soll nach Angaben der Stadt der größte Europas sein. In der Nähe von Bad Wildungen liegt der Edersee. Hessens größter Stausee zählt zu den beliebtesten Urlaubszielen im Bundesland.

Wasserkuppe: Bis auf 920 Meter Höhe geht es im höchsten hessischen Skigebiet. Ungewöhnlich ist der Wie-Li, ein Lift, in dem Skifahrer und Snowboarder in einem Schlittenwagen sitzen, der sie den Berg hinauffährt. Im Sommer kann man rund um die Wasserkuppe wandern gehen.

