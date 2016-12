ZUR PERSO Andreas Grün

Polizeihauptkommissar Andreas Grün ist seit April 2014 Chef der Gewerkschaft der Polizei Hessen (GdP). Zuvor war er vier Jahre lang Vize-Chef. Der 55-Jährige lebt im Vogelsberg und ist seit 1982 Gewerkschaftsmitglied. Grün ist seit 39 Jahren bei der Polizei. Er arbeitete in verschiedenen Positionen unter anderem in Frankfurt und Gießen. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Die GdP ist weltweit die größte Polizeigewerkschaft mit mehr als 180 000 Mitgliedern bundesweit und 12 300 in Hessen. Seit 2008 verzeichnet die GdP in Hessen nach eigenen Angaben jährlich eine Steigerungsrate von 1,5 bis 2,0 Prozent.

(lhe)