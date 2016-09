Statistik: Zahl der Badetoten in Hessen steigt deutlich

Die Zahl der Badetoten in Hessen ist in den ersten acht Monaten des Jahres deutlich gestiegen. 30 Menschen ertranken in Gewässern, das waren 8 mehr als im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres. Wie die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag im niedersächsischen Bad Nenndorf mitteilte, wurden bundesweit 425 Badetote gezählt und damit 46 mehr als in den ersten acht Monaten 2015. Im gesamten Jahr 2015 waren in Hessen 24 Menschen ertrunken.

Für besonders viel Aufsehen hatte in Hessen in diesem Jahr der tragische Tod von drei Geschwistern in einem Teich im nordhessischen Neukirchen gesorgt. Die Kinder im Alter von fünf, acht und neun Jahren ertranken im Juni in einem frei zugänglichen Löschteich.

(dpa)

