Zahl der Brandanschläge auf Autos in Hessen steigt

Die Zahl der Brandanschläge auf Autos in Hessen hat deutlich zugenommen. Im vergangenen Jahr wurden 158 Fälle erfasst, erklärte ein Sprecher des Landeskriminalamtes (LKA) in Wiesbaden auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Im Vorjahr waren es 137 Brandstiftungen gewesen, 2015 sogar nur 118. Aufgeklärt wird in Hessen laut dem LKA ungefähr jeder dritte Fall. Dabei handele es sich nicht zwangsläufig um Straftaten von linksradikalen Tätern: „Im Bereich der Brandstiftung an Pkw sind viele, insbesondere persönliche Motive denkbar”, sagte der Sprecher. In den vergangenen Monaten haben Brandstifter immer wieder Autos in Frankfurt angezündet.

(dpa)