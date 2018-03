Zahl der Flüchtlinge sinkt leicht in Hessen

Rund 200 Teilnehmer bei hessischem Ostermarsch-Auftakt

Bruchköbel. Mehr Geld für Bildung und Gesundheit sowie eine Kürzung der Militärausgaben haben am Karfreitag die Teilnehmer des ersten hessischen Ostermarsches in diesem Jahr in Bruchköbel bei Hanau gefordert. mehr