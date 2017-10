Zahl der Geschäfte mit verpackungslosen Einkauf wächst

Ein Jahr nach der Eröffnung des ersten Unverpackt-Geschäfts in Hessen hat sich der Trend zum verpackungslosen Einkauf fortgesetzt. Mindestens fünf Läden gibt es mittlerweile hessenweit, die sich auf den Handel mit losen Waren spezialisiert haben. "Insbesondere in den großen Städten ist die Zahl der Unverpackt-Läden in den vergangenen Jahren gestiegen”, sagt Christian Böttcher, Sprecher des Bundesverbands des Deutschen Lebensmittelhandels, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Wann hier eine Marktsättigung eintritt, ist laut dem Verband schwer zu prognostizieren. Unter dem Strich machten die Unverpackt-Läden bisher nur einen Bruchteil der 38 000 Lebensmittelgeschäfte in Deutschland aus. In Hessen gab es den ersten Laden in Wiesbaden. Es folgten Frankfurt, Darmstadt, Kassel und Lorsch (Kreis Bergstraße).

(dpa)