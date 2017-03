Zahl der Hochschulabschlüsse auf Rekordniveau

Die Zahl der Hochschulabschlüsse in Hessen ist weiter auf Rekordkurs. Das liegt vor allem am deutlichen Plus bei den Bachelor- und Masterabsolventen, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Im vergangenen Jahr führten an den 34 hessischen Hochschulen 39 050 Prüfungen zum erfolgreichen Abschluss von Studium oder Promotion. Im Vergleich zu 2015 bedeutet dies laut Statistik ein Zuwachs von vier Prozent. Im Zehnjahresvergleich verdoppelte sich die Zahl der Hochschulabschlüsse nahezu.

Bei mehr als drei Viertel aller erfolgreich abgelegten Prüfungen 2016 durften die Absolventen anschließend den Titel „Bachelor” oder „Master” führen. Die Zahl der Diplomabschlüsse nahm dagegen weiter deutlich ab und macht inzwischen nur noch 2,5 Prozent aller Abschlüsse aus. Gut die Hälfte der erfolgreichen Prüfungen wurden von Frauen abgelegt.

(dpa)