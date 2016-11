Zahl der Organspender weiterhin niedrig

Die Zahl der Organspender in Deutschland bleibt auf relativ niedrigem Niveau. Die Deutsche Stiftung Organtransplantation registrierte von Januar bis September nach vorläufigem Stand 637 Organspender. Das sind 35 weniger als in den ersten neun Monaten des Vorjahres. In dieser Statistik sind keine Lebendspender berücksichtigt. Mit der zuletzt gesunkenen Bereitschaft zur Organspende beschäftigt sich heute auch der Jahreskongress der Deutschen Stiftung Organtransplantation in Frankfurt. Dazu wird unter anderem Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) erwartet.

In den ersten neun Monaten des Jahres wurden nach den vorläufigen Zahlen 2256 Organe transplantiert, im Vorjahreszeitraum waren es 2374 gewesen. Das am häufigsten transplantierte Organ ist die Niere.

(dpa)