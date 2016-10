Steuern in Hessen: Zahl der Selbstanzeigen von Steuersündern sinkt weiter

Die Zahl der Selbstanzeigen von Steuersündern in Hessen ist im dritten Quartal dieses Jahres auf 22 gesunken. „Überschaubar”, nannte Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) am Donnerstag die Zahl. Aber immerhin rund neun Millionen Euro werden dadurch voraussichtlich in die Staatskasse fließen. Im ersten Quartal lag die Zahl der Selbstanzeigen noch bei 102, im zweiten dann bei 46. Im gesamten Jahr 2015 hatte Hessen durch Selbstanzeigen von Steuersündern rund 90 Millionen Euro an Mehreinnahmen erzielt. Dabei gingen insgesamt 1033 Selbstanzeigen ein.

2014 machte eine Rekordzahl von 3495 Steuerhinterziehern reinen Tisch. Das Finanzamt kassierte von ihnen rund 220 Millionen Euro an Steuern nach. Zum Jahresbeginn 2015 waren die gesetzlichen Regelungen zur strafbefreienden Selbstanzeige verschärft worden.

