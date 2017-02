Weitere tote Tiere: Zahl der Vogelgrippefälle in Hessen auf 16 gestiegen

Drei weitere tote Höckerschwäne und ein Silberreiher mit dem Vogelgrippevirus sind in Hessen gefunden worden. Die Zahl der bestätigten Fälle des aktuellen Erregers steigt damit auf 16 im Land, wie das Umweltministerium am Montag in Wiesbaden mitteilte. Dabei handele es sich um 15 Wildvögel und einen Rosapelikan aus dem Opel-Zoo.

Die Schwäne seien am Rhein im Wiesbadener Stadtteil Biebrich, in der Nähe eines Stausees im Vogelsbergkreis sowie an einem Schiffsanleger in Assmanshausen (Rheingau-Taunus-Kreis) entdeckt worden, teilte das Ministerium mit. Der infizierte Silberreiher wurde im Landkreis Gießen entdeckt. Seit dem Ausbruch des aktuellen Vogelgrippeerregers Anfang November vergangenen Jahres wurden nach Angaben der Behörde bereits mehr als 2600 Proben von Vögeln auf das Virus untersucht.

(dpa)