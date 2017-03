Zahl der Vogelgrippefälle in Hessen sprunghaft gestiegen

Die Zahl der Vogelgrippefälle in Hessen ist noch mal sprunghaft gestiegen. Bei 13 weiteren toten Wildvögeln sei das Virus nachgewiesen worden, teilte das Umweltministerium am Mittwoch in Wiesbaden mit. Es handele sich um einen Mäusebussard, zehn Graugänse, eine Stockente und einen Graureiher. Die Zahl der bestätigten Vogelgrippefälle im Land steigt damit auf 48. Seit dem Ausbruch des aktuellen Vogelgrippeerregers Anfang November 2016 seien bereits knapp 3000 Proben von Vögeln auf das Virus hin untersucht worden.

(dpa)