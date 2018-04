Zehn Tonnen Schutt landen nach Lkw-Unfall auf Autobahn

Unfall mit mehreren Lkws auf der A4

Fulda. Mehrere Lastwagen sind in einen Unfall auf der Autobahn 4 in der Nähe des Kirchheimer Dreiecks verwickelt worden. Zu dem Unfall kam es am Mittwochabend aus noch unklarer Ursache, wie ein Polizeisprecher in Fulda mitteilte. mehr