Zeitung: FDP fordert Hessen-Hymne

Die hessische FDP fordert eine Hymne für das Bundesland, das in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag feiert. Wie die „Frankfurter Rundschau” (FR) in ihrer Freitagsausgabe berichtet, schlägt der frühere Justizminister und FDP-Obmann in der Enquetekommission, Jörg-Uwe Hahn, einen Wettbewerb des Landtags zur Kür einer Hessen-Hymne vor. „Zur Identität eines Landes gehören nun einmal eine Fahne und eine Hymne”, sagte er. Am Freitag soll ein Antrag für die Kommission eingebracht werden, hieß es. Gerade in Zeiten eines Umbruchs seien Symbole wichtig, „auf die man sich als Gesellschaft verständigt”, sagte Hahn der Zeitung.

(dpa)