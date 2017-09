Alle Parteien betroffen: Zerstörte Wahlplakate: Parteien sprechen von mehr Fällen

Parteien in Hessen haben im laufenden Wahlkampf unterschiedliche Erfahrungen mit beschmierten, abgerissenen oder verunstalteten Wahlplakaten gemacht.

Parteien in Hessen haben im laufenden Wahlkampf unterschiedliche Erfahrungen mit beschmierten, abgerissenen oder verunstalteten Wahlplakaten gemacht. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Einige Parteien betonten, solche Fälle von Vandalismus hätten zugenommen. Das mündet in so manche Anzeige und verursacht Kosten. Betroffen sind laut Polizei alle Parteien.

Die Beschädigung von Wahlplakaten fällt unter Paragraph 303 des Strafgesetzbuches. Darin heißt es, wer rechtswidrig eine fremde Sache beschädige oder zerstöre, könne mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder einer Geldstrafe bestraft werden.

(dpa)