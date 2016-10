Zeuge im NSU-Ausschuss: Ministerium schlecht informiert

Bei den Ermittlungen nach dem Mord an Halit Yozgat in Kassel 2006 ist die Zusammenarbeit zwischen Staatsanwaltschaft und dem hessischen Justizministerium nach Aussage eines Beteiligten nicht optimal verlaufen. Der damalige Abteilungsleiter im Ministerium, Helmut Fünfsinn, berichtete am Montag im NSU-Untersuchungssausschuss im Landtag in Wiesbaden, dass die Staatsanwaltschaft Kassel zwar kurz nach dem Mord von sich aus das Ministerium über den Fall in Kenntnis gesetzt habe. „Danach kam drei Monate nichts”, auch nicht über den Verdacht gegen einen Verfassungsschützer, sagte Fünfsinn.

„Wir haben uns schon gefragt, warum wurde uns das nicht früher mitgeteilt.” Die Staatsanwaltschaft habe gegenüber dem Ministerium bei bedeutsamen Fällen eine Berichtspflicht. Der Mord an dem deutsch-türkischen Internetcafé-Betreiber Yozgat wird dem Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) zugeschrieben. Während oder kurz vor der Tat war ein damaliger Verfassungsschützer in dem Café - nach eigener Aussage aus privaten Gründen. Er geriet vorübergehend unter Verdacht - daher wollten die Mordermittler die von ihm geführten V-Leute befragen. Mit Verweis auf den Staatsschutz lehnte das Innenministerium dies jedoch ab.

Als Zeugen sollen am Montag noch der frühere Justizminister Jürgen Banzer und sein damaliger Staatssekretär Thomas Schäfer (beide CDU) aussagen. Schäfer ist inzwischen hessischer Finanzminister.

(dpa)