Zigarettenautomat gesprengt - Höhe der Beute unklar

Bislang unbekannte Täter haben einen Zigarettenautomaten in Hofgeismar gesprengt. Wie viel Geld und Zigaretten sie erbeutet hätten, sei noch unklar, berichtete die Polizei in Kassel am Freitag. Bei der Explosion wurde der Automat völlig zertrümmert. Teile flogen bis zu zehn Meter weit und beschädigten eine Mülltonne sowie einen Zaun. Die Polizei fand vor Ort mehrere Schachteln Zigaretten und Geld, das die Täter aus nicht bekannten Gründen zurückgelassen hatten. Sie hatten den Automaten am Freibad des Stadtteils Kelze am Mittwoch oder Donnerstag gesprengt.

(dpa)