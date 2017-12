Zivilcourage wird Mann beinahe zum Verhängnis

Seine Zivilcourage ist einem Mann um ein Haar zum Verhängnis geworden: Der 51-Jährige hat am Busbahnhof in Dillenburg (Lahn-Dill-Kreis) eine fremde Frau vor einer Gruppe Jugendlicher beschützen wollen - geriet dabei jedoch selbst in das Visier der Verdächtigen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, umzingelten ihn die sechs bis acht jungen Männer, traten und bespuckten ihn. Erst als ein Linienbus einfuhr, ließen sie von dem 51-Jährigen ab und verschwanden in der Dunkelheit. Warum sie zuvor die Frau belästigt hatten, war zunächst unklar. Die Unbekannte verschwand nach dem Zwischenfall am Mittwochabend, ohne ihrem Retter zu danken.

(dpa)