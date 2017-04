Zoll erwischt Schmuggler mit neun Kilogramm Marihuana

Ein 40-Jähriger ist nach einer rasanten Verfolgungsfahrt mit neun Kilogramm Marihuana im Gepäck festgenommen worden. Der Schmuggler umging am Dienstag auf der Autobahn 3 eine Routinekontrolle und flüchtete vor den Zollbeamten bis nach Rüsselsheim, wie das Hauptzollamt Darmstadt am Donnerstag mitteilte. Bei der Verfolgungsjagd raste der 40-Jährige an mehreren roten Ampeln vorbei, täuschte Abbiege-Manöver vor und blieb mit seinem Auto schließlich auf der Grünfläche einer Wohnanlage liegen. In einer Reisetasche fanden die Beamten neben dem in Plastikbeuteln verpackten Marihuana auch 50 Gramm Amphetamine. Der Schmuggler kam in Untersuchungshaft.

(dpa)