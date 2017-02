Zoll findet am Flughafen Kokain in Druckerwalzen

In vier Druckerwalzen haben Zollbeamte am Frankfurter Flughafen 1,2 Kilogramm Kokain gefunden. Die Ermittler hatten die aus Kolumbien kommende Postsendung bereits am Silvestertag kontrolliert, wie das Hauptzollamt Frankfurt am Freitag mitteilte. Weil die Walzen für Bürodrucker ein auffällig hohes Gewicht aufwiesen, wurde ein Röntgenbild gemacht. Dabei wurden verdächtige Schatten festgestellt. In den Walzen wurde bei genauerer Untersuchung ein weißes Pulver gefunden, das sich als Kokain herausstellte. Die Druckerwalzen mit dem ungewöhnlichen Rauschgiftversteck waren für einen privaten Empfänger in Australien bestimmt.

(dpa)