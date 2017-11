Zoll findet vier Kilogramm Drogen im Gepäck

Statt Kleidung haben Zollbeamte bei der Kontrolle eines Autofahrers in Nordhessen in einem Koffer vier Kilogramm Marihuana gefunden. Die Zöllner hatten das Auto mit niederländischem Kennzeichen auf der Autobahn 44 bei Zierenberg aus dem Verkehr gezogen, wie das Hauptzollamt Gießen am Freitag berichtete. Den Kontrolleuren fiel schnell ein zwischen Beifahrersitz und Rückbank abgestellter Koffer auf, in dem sie das in zwei Tüten verpackte Rauschgift fanden. Das Marihuana wurde sichergestellt und der mutmaßliche Drogenkurier festgenommen. Der 66-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

(dpa)