Zoll informiert über Funde am Flughafen

Drogenschmuggel, gefälschte Produkte und illegale Einfuhren sind beim Hauptzollamt Frankfurt das tägliche Brot. Heute informiert der Zoll über die aufsehenerregendsten Funde und die Entwicklungen des vergangenen Jahres.

2016 waren 5296 Kilo Rauschgift am größten deutschen Flughafen in Frankfurt sichergestellt worden. Mengenmäßig war das zwar weniger im Jahr davor - die Zahl der Drogenfunde selbst hatte sich aber fast verdoppelt. Grund war, dass sich der Drogenschmuggel vom Reise- in den Postverkehr verlagert hatte.

Am größten deutschen Flughafen waren 2016 weit mehr als 300 000 gefälschte Produkte beschlagnahmt worden - fast 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Die am Flughafen entdeckten Verstöße gegen den Artenschutz hingegen waren leicht zurückgegangen. Fast 17 000 Tiere wurden 2016 vom Zoll abgefangen.

(dpa)