Kampf gegen Adipositas: Zu Besuch in der einzigen hessischen Reha-Klinik für fettleibige Kinder

Die Spessart-Klinik in Bad Orb therapiert seit den 70er Jahren fettleibige Kinder und junge Leute. Liliane und Can gehören zu den derzeit 80 jungen Patienten, die dort abspecken.

Liliane Wagener, genannt Lili, ist dick, seit sie denken kann. Schon im Kindergarten wog das blonde Mädchen mit dem netten Lächeln zu viel. Das liegt in der Familie, meint sie. „Wir haben es mit etlichen Diäten probiert, das Gewicht war schon immer mein Problem.“ Can Avci geht es genauso. „Ich war schon bei der Geburt pummelig.“ Mit 181 Kilogramm ist der 22-Jährige vor fünf Wochen nach Bad Orb gekommen. Jetzt bringt er noch 158 Kilo auf die Waage. „Es läuft sehr gut“, freut sich der junge Saarländer. Ende Dezember soll er eigentlich wieder nach Hause fahren. Er würde aber gerne länger bleiben: „Die Gemeinschaft hier ist fast wie Familie.“ Außerdem purzeln die Pfunde in der Spessart-Klinik leichter als zu Hause – der ganze Tag ist mit Sport, gesunden Mahlzeiten und Therapie-Einheiten durchgeplant.

Lili und Can sind zu schwer und wären ihr Problem gerne los. Damit stehen sie nicht alleine da. Krankhaftes Übergewicht nimmt zu. Auch in Hessen sind immer mehr Menschen fettleibig, darunter auch immer mehr Kinder. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass mittlerweile ein Viertel aller Schulkinder in Europa übergewichtig oder fettleibig sind. Fettleibig zu sein – das heißt ab einem Body-Maß-Index von 30 oder mehr. Der BMI ist definiert als Körpergewicht in Kilogramm, geteilt durch das Quadrat der Körpergröße in Metern.

Menschen mit Fettleibigkeit leiden natürlich nicht nur gesundheitlich, sondern auch seelisch. Sobald ein gewisses Maß an Körperfülle hin zur Fettleibigkeit überschritten ist, ändert sich die Wahrnehmung. Häme und Abkehr können dann die Folge sein.

Lili (14) ist aus Dortmund in die einzige Reha-Klinik Hessens für übergewichtige Kinder und Jugendliche gekommen. Sie wiegt etwas mehr als 120 Kilo und ist ein selbstbewusstes, fröhliches Mädchen. Sie will ihre Schwere loswerden. Dass sie auf der Straße manchmal fiese Kommentare über ihr Gewicht hört, macht ihr wenig aus: „Da stehe ich drüber.“ Bei Can war das bisher anders: „Ich hatte negative Gedanken, habe mich zurückgezogen.“

Es gibt mittlerweile viele Untersuchungen über fettleibige Kinder. Etwa: Sie haben schlechtere Mathe-Noten oder gehen seltener aufs Gymnasium. Auch die Ursachen sind mannigfaltig. Mal sind die Eltern schuld, mal die genetischen Vorbelastungen, mal die Lebensmittelindustrie. Gerd Claußnitzer sitzt in seinem Chefarztbüro. Für den gertenschlanken Kinderarzt und Ernährungsmediziner sind Lili und Can typische Fälle. „Wenn kleine Kinder übergewichtig sind, denken viele Eltern, das wächst sich noch aus.“ Doch spätestens im Jugendalter beginnt der Leidensdruck. So wie bei Can: „Ich habe mich zuletzt in meinem Körper nicht mehr wohlgefühlt.“

250 Kilogramm brachte einer von Claußnitzers schwersten Patienten auf die Waage. 50 Kilogramm nahm der Teenager in der Klinik ab. Weiter runter ging es aber nur mit einem Magenschlauch. Damit es so weit nicht kommt, lernen Lili, Can und die anderen Patienten regelmäßig in der Lehrküche, was auch zu Hause künftig auf dem Speiseplan stehen soll.

Heute gibt es Döner. Die gesunde Variante natürlich, mit Hähnchenfleisch und einer Soße aus Magerquark und würzigen Kräutern. Diätassistent Horst Bauer zeigt seinen Schützlingen, wie sie Fast Food in eine fettarme Mahlzeit verwandeln können, die schmeckt. „Verbote sind verboten“, lautet das Motto in der Spessart-Klinik. „Nebenan ist die Sporthalle“, erklärt Claußnitzer beim Rundgang durch die Klinik, die auch über Fitness-Räume und Ergo-Therapie verfügt. Lili hatte heute Krankengymnastik – „wegen meiner Rückenschmerzen“. Einige der jungen Patienten quälen sich mit Diabetes oder orthopädischen Erkrankungen. „Häufig sind auch psychische Probleme wie selbstverletzendes Verhalten, Depressionen, soziale Phobien und Angststörungen“, berichtet Claußnitzer. 3900 Euro kostet die Krankenkassen ein einmonatiger Aufenthalt in Bad Orb. Jeden zweiten Antrag lehnen sie ab, sagt der Mittfünfziger. Wichtig sei deshalb, dass die Eltern auf ein psychisches Leiden ihrer Kinder hinweisen – auf eine „Teilhabestörung“, wie Claußnitzer sagt.

Im Ergo-Raum schwingt sich Can auf eines der Geräte. Das Training in der Klinik hat ihn fitter gemacht. Denn Bewegung ist das A und O beim Abnehmen – neben der richtigen Ernährung. Can möchte nicht, dass seine Eltern ihn in der Klinik besuchen. „Das soll eine Überraschung werden, wenn sie mich wiedersehen“, freut er sich. Dass viele Väter und Mütter es versäumen, die Angebote für Eltern in der Klinik wahrzunehmen, bedauert Gerd Claußnitzer. Dabei wäre es wichtig, dass sie kämen: Denn wenn bei Mutti wieder nur Fettes auf den Tisch kommt, sind die Kilos ganz schnell wieder drauf. Can Avci weiß das aus eigener Erfahrung. „Ich war 2013 schon mal hier und habe danach wieder zugenommen.“ Doch dieses Mal traut Gerd Claußnitzer ihm eine Menge zu. „Lili und Can sind beide sehr motiviert. Wenn das nicht der Fall ist, hat es auch keinen Sinn.“