Zu teuer gegessen: Ex-Landrat muss 14 000 Euro zurückzahlen

Commerzbank-Aufsichtsrat gewählt: Schmittmann Vorsitzender

Frankfurt/Main. Die Commerzbank hat einen neuen Aufsichtsrat. Bei der Hauptversammlung am Dienstag in Frankfurt wählten die Aktionäre unter anderen den früheren Risikovorstand des Instituts, Stefan Schmittmann, in das Kontrollgremium. mehr