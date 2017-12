Zu viele Lichterketten an Häusern können Gefahr sein

Der Elektrotechnik Verband VDE warnt vor Gefahren beim Einsatz von zahlreichen Lichterketten an Hausfassaden und im Garten. Durch zu viele angeschlossene Lampen an einzelnen Steckdosen könne es zu einer Überlastung kommen, sagte Jürgen Ripperger vom VDE der Deutschen Presse-Agentur. Er empfiehlt die Nachrüstung eines Fehlerstrom-Schutzschalters (FI), der Stromschläge und Überlastung verhindert. Auch müssten verwendete Lichterketten für den Außeneinsatz geeignet sein (Schutzklasse IP44). Zur Weihnachtszeit schmücken viele Hausbesitzer in Hessen ihr Eigenheim. Besonders schöne Weihnachtshäuser stehen unter anderem in Frankfurt, im nordhessischen Frankenberg und im osthessischen Künzell-Welkers.

(dpa)