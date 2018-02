Landtag: Zu wenig Wohnraum für Neubürger

Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum wird eines der großen Themen im hessischen Landtagswahlkampf sein. Einen Vorgeschmack darauf hat ein dreiviertel Jahr vor der Neuwahl am 28. Oktober gestern das noch amtierende Landesparlament in Wiesbaden gegeben.

Dabei waren die Fakten gar nicht umstritten: Auf dem Markt sind zwar teure Wohnungen ausreichend vorhanden, für Mietpreise, die sich Normalverdiener und erst recht Studenten, Rentner oder Bezieher niedriger Einkommen leisten können, ist dagegen kaum etwas zu finden.

Doch schon der drastische Rückgang der Zahl an Sozialwohnungen in Hessen wurde von den Parteien ganz unterschiedlich gewertet. Vor allem für die oppositionellen SPD und Linke ist es ein Alarmzeichen. Die CDU findet es dagegen positiv, dass offenbar immer weniger Menschen auf solche Sozialwohnungen angewiesen seien. Mit seiner Debatte griff der Landtag die Warnungen auf, die der Verband der Wohnungswirtschaft Südwest erst zwei Wochen zuvor erhoben hatte: Nach einem leichten Anstieg gab es demnach im dritten Quartal 2017 schon wieder einen Rückgang um fünf Prozent bei der Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen.

Wie problematisch das ist, belegte SPD-Fraktionschef Thorsten Schäfer-Gümbel in der Landtagsdebatte noch mit anderen Zahlen: Allein in der größten hessischen Stadt Frankfurt werde die Bevölkerungszahl bis 2030 nach den Prognosen um rund 100 000 Menschen wachsen, im gesamten Rhein-Main-Gebiet von Aschaffenburg bis Mainz oder Gießen bis Darmstadt sogar um 250 000. Um das zu bewältigen und auch die hohen Mietpreise in den Griff zu bekommen, helfe nur „Bauen, Bauen, Bauen“, sagte er.

Schäfer-Gümbel war das Thema so wichtig, dass er den Antrag seiner Partei zu dem Thema selbst in Wiesbaden persönlich im Landtag einbrachte, statt weiter über die Koalition mit CDU und CSU in Berlin zu verhandeln. Bezahlbarer Wohnraum sei „die neue soziale Frage der nächsten zehn Jahre“, sagte er. Schließlich habe sich die Zahl der Sozialwohnungen seit 1999 landesweit von 180 000 auf rund 90 000 halbiert.

Die für Wohnungsbau zuständige Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) verwies dagegen auf die erheblichen Anstrengungen der Landesregierung. „Diese Regierung handelt“, sagte sie und führte den vorgelegten „Masterplan Wohnen“ als Beleg an. Doch das Geld werde ja gar nicht nachgefragt, weil sich Bauen selbst mit Zuschüssen nicht rechne, erwiderte FDP-Mann Jürgen Lenders.