Züge rollen wieder uneingeschränkt: Untersuchung dauert an

Züge haben nach dem Bahnunfall in Buseck wieder freie Fahrt. An der Unfallstelle bei Gießen müsse das Tempo nicht mehr gedrosselt werden, allerdings sicherten Mitarbeiter weiterhin manuell den Bahnübergang, sagte ein Bahnsprecher. Demnach gibt es seit mehreren Tagen freie Fahrt, der Sprecher korrigierte damit frühere Angaben. Bei dem Zusammenstoß einer Regionalbahn mit einem Lastwagen waren am 22. Mai 17 Menschen verletzt und die Technik an dem beschrankten Bahnübergang beschädigt worden.

Die Bundespolizei geht von einem Fahrfehler als Ursache aus: Der Lkw-Fahrer soll trotz Rückstaus auf die Gleise gefahren sein. Es war der dritte Unfall dieser Art innerhalb weniger Jahre. Nach Angaben des Bahnsprechers laufen die Untersuchungen noch. Daher sei weiter offen, ob der Bahnübergang verändert werde. Die Gemeinde Buseck hatte Kritik an der Sicherheit an der Stelle geübt.

(dpa)