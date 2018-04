Zugausfälle bei Cantus-Bahn nach unangekündigtem Warnstreik

Mit einem unangekündigten Warnstreik hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am Montag einige Züge der Cantus-Bahn in Nordhessen ausfallen lassen. Auch in Südniedersachsen und Thüringen waren Zugausfälle und Verspätungen als Folge des Ausstandes spürbar, wie der Nordhessische Verkehrsverbund bestätigte.

An der Aktion haben sich laut Gewerkschaft rund 30 Beschäftigte beteiligt, einige Züge seien von Ausbildern und Leitstellenpersonal gefahren worden, sagte ein EVG-Sekretär. Vor knapp zwei Wochen war es dem Unternehmen gelungen, einen angekündigten Warnstreik der EVG mit Notfallpersonal ins Leere laufen zu lassen. Die Gewerkschaft will in den laufenden Tarifverhandlungen den Druck auf den Arbeitgeber erhöhen.

(dpa)