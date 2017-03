Arbeitsmarkt Hessen: Zum Frühling deutlicher weniger Arbeitslose in Hessen

Zum Frühlingsbeginn haben viele Menschen in Hessen einen neuen Job gefunden. Die Zahl der Arbeitslosen ging auf 171 834 Frauen und Männer zurück, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Freitag in Frankfurt berichtete. Das waren 3,1 Prozent weniger als im Februar und 4,2 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote im Land fiel auf 5,2 Prozent. Als Gründe nannte die Agentur neben dem milden Wetter auch die gute Stimmung in der Wirtschaft sowie die stabile Nachfrage nach Arbeitskräften. Fast die Hälfte der neuen Jobs gingen an Bewerber aus dem europäischen Ausland.

(dpa)