Zeit zum Durchlüften: Die großen Unwetter sind abgezogen, die schwüle Luft ist weg. Bis Donnerstag bleibt es in Hessen kühl. Dann kommt das Sommerwetter zurück.

Zum Wochenende kehren die sommerlichen Temperaturen nach Hessen zurück. Bis dahin ist aber erst mal Abkühlung angesagt: In den meisten Regionen Deutschlands bleibt es am Dienstag und am Mittwoch frisch, erklärt der Meteorologe Dominik Jung. Immer wieder kann es zu Regen und kurzen Schauern kommen. Die Temperaturen bleiben unter der 20-Grad-Marke.

Mittelfristig kehrt das Sommerwetter aber zurück. Schon am Wochenende können die Temperaturen wieder auf bis zu 30 Grad klettern. Zu Beginn der neuen Woche könnten dann wieder Unwetter folgen.

red