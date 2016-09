Zumtobel-Arbeiter wollen für Sozialplan streiken

In dem von der Schließung bedrohten Zumtobel-Werk im Taunusort Usingen wollen die Beschäftigten für einen Sozialplan streiken. Eine Urabstimmung hat am Mittwoch eine Zustimmung von 99,2 Prozent für den Arbeitskampf ergeben, wie die IG Metall berichtete. Ziel des am Donnerstag beginnenden Streiks sind unter anderem Abfindungen, Ausgleichszahlungen bis zu Rente für ältere Beschäftigte und Transfermaßnahmen in neue Jobs für die Jüngeren. Der österreichische Leuchtenhersteller Zumtobel mit gut 7000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 1,24 Milliarden Euro will das Werk nach gescheiterten Verkaufsgesprächen schließen. Rund 150 Beschäftigte sind betroffen.

