Zunächst wolkig und feucht in Hessen, dann trocken und mild

Gute Aussichten für das Wochenende: Nach den zuletzt recht feuchten und trüben Tagen wird das Wetter in Hessen langsam wieder besser. Am Donnerstag fällt laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Vormittag aus dichter Bewölkung noch vereinzelt leichter Regen. Ab dem Mittag lockert es auf, bei Temperaturen zwischen 15 und 19 Grad soll es dann weitgehend trocken bleiben.

Am Freitag ist es laut der DWD-Vorhersage vom Mittwoch anfangs neblig trüb oder wolkig bis stark bewölkt. Im Laufe des Tages soll sich zunächst der Nebel auflösen, dann lockert auch die Bewölkung auf. Dabei bleibt es weitgehend trocken. Am Samstag ist es nach allmählicher Nebelauflösung am Nachmittag gering bewölkt oder sonnig und niederschlagsfrei. Die Temperatur kann auf sehr milde 17 bis 20 Grad steigen.

(dpa)