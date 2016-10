Kinder- und Jugendärzte warnen: Zunehmende Belastung durch Vorschriften

In dem kleinen Behandlungszimmer Nummer 2 ist es mollig warm. Die sieben Wochen alte Patientin liegt auf dem Behandlungstisch von Kinderarzt Lutz Müller. Heute steht für das Mädchen die U 3 an. Müller überprüft die Körperfunktionen seiner Patientin, hört ihr kleines Herz ab und testet die angeborenen Reflexe. Später macht er noch einen Ultraschall der beiden Hüften. Alles unauffällig. Das Mädchen ist kerngesund.

Vorsorgeuntersuchungen sind für Müller das tägliche Brot. Pro Woche führen er und seine Kollegin Elvira Kipp etwa 35 Vorsorgen durch. Seit September gibt es für die beiden Pädiater jedoch neue Auflagen. Das gelbe Kinderuntersuchungsheft wurde umfassend überarbeitet. Jetzt müssen die Ärzte darin beispielsweise dokumentieren, wenn der Umgang des Kindes mit Vater oder Mutter auffällig ist. Darüber hinaus wurde ihnen auferlegt, Eltern Hinweise zur Unfallprävention zu geben und diese zum Thema Mediennutzung zu beraten. „Wachsweich“ nennt Lutz Müller die Neuerungen, die vor allem den Bürokratieaufwand für ihn und seine Kollegen steigern. Ohne dass es dafür bisher mehr Geld gibt – die Gebührenordnung sieht pro Vorsorge nach wie vor zwischen 28 und 35 Euro vor.

Knappe Zeitfenster

Das ist für Lutz Müller aber nicht der einzige Kritikpunkt. Er ärgert sich, dass sich der Bundesausschuss nicht entschließen konnte, den vom Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte – Müller ist Vorsitzender des hessischen Landesverbands – erarbeiteten psychosozialen Fragebogen zu integrieren. „Dabei ist dieser fundiert“, sagt er. Der Fragebogen beinhaltet Fragen zum Ess-, Schlaf- und sonstigem Verhalten des Kindes. Außerdem wird die familiäre Situation beleuchtet. „So ein Fragebogen ist viel eher geeignet, das Kindeswohl zu gewährleisten, als beispielsweise die Meldepflicht“, sagt er.

Unterdessen in Behandlungsraum 3: Der fünfjährige Olaf ist heute zum ersten Mal zu einer Vorsorgeuntersuchung in der Offenbacher Praxis. Es steht die U 9 auf dem Programm. Vor acht Monaten ist der Junge nach Deutschland gekommen, seit Ende August geht er in den Kindergarten. Die bevorstehende Untersuchung behagt ihm nicht. Er ist außer Rand und Band, will weder stillsitzen noch mitmachen, klammert sich an seiner Mutter fest. Nur mit viel Geduld gelingt es Ärztin Elvira Kipp, den Jungen zu bändigen.

Jede Handlung begleitet sie mit Sprache. Als sie das Stethoskop auf seine linke Brust setzt, sagt sie: „Hier ist dein Herz. Es schlägt rein und regelmäßig.“ Es sind einfache, aber deutliche Worte, die sie benutzt. „Eltern und Kinder sollen wissen, was mir auffällt und was mit ihrem Kind ist.“

Ganzheitlich betrachten

Olaf hat es nach einer halben Stunde geschafft. Er ist gesund, seine sprachliche Entwicklung allerdings noch etwas hinterher. „Er braucht noch keine Sprachtherapie, eher eine Sprachförderung“, sagt Kipp. Deshalb bekommt er ein kleines Pixie-Buch geschenkt, und er darf sich zur Belohnung einen Luftballon in seiner Lieblingsfarbe Rot mitnehmen. „Das war eine schwierige Vorsorge“, resümiert Kipp anschließend. „Er ist entwurzelt und hat noch nicht das Vertrauen gefasst. Er ist ein belastetes Kind, das sich an die Mama klammert, die ihn von sich stößt.“

Ein guter Kontakt zum Kind hat für Kipp oberste Priorität. „Es ist wichtig, die Kinder ganzheitlich im Blick zu haben“, sagt sie. Das bedeutet auch, soziale und pädagogische Elemente einzubeziehen. Wichtig sei hierfür eine vertrauensvolle Basis mit den Eltern. „Sie sollen uns in ihre Probleme und Sorgen einweihen“, sagt Kipp.

Dafür investieren die beiden Offenbacher Ärzte viel Zeit. Zeit, die sie eigentlich für die neue Dokumentation aufwenden müssten. „Sich Zeit zu nehmen wird bei der zunehmenden Anzahl an Patienten, die wir betreuen, immer schwieriger. Aber wenn es bei einem von uns beiden mal länger dauert, dann kann es der andere noch ausgleichen“, erklärt sie.