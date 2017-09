Zur Bundestagswahl sind 4,3 Millionen Hessen aufgerufen

Rund 4,3 Millionen Wahlberechtigte in Hessen können heute darüber mitentscheiden, wer im neuen Bundestag sitzen wird. In 22 Wahlkreisen zwischen Waldeck und der Bergstraße kämpfen die Kandidaten der Parteien um ein Direktmandat. Insgesamt sind in Hessen 18 Parteien zur Wahl zugelassen. Bei der Bundestagswahl vor vier Jahren war die CDU in Hessen stärkste Partei geworden. Sie kam landesweit auf 39,2 Prozent der Stimmen.

Die SPD erreichte 28,8 Prozent, die Grünen 9,9 Prozent. Für die Linken stimmten 6,0 Prozent der Wähler, für die FDP 5,6 Prozent. Die Abstimmung fand gleichzeitig mit der Landtagswahl statt, die Wahlbeteiligung lag bei 73,2 Prozent. Die SPD konnte 5 der 22 Wahlkreise für sich entscheiden, die CDU 17.

(dpa)