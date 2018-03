Zusätzliche Angebote: S-Bahn-Tunnel an Ostern gesperrt

Zehntausende von Pendlern müssen sich in Frankfurt während der Osterferien abermals mit Geduld wappnen. Die Deutsche Bahn (DB) sperrt wegen des laufenden Baus eines neuen Stellwerks vom 26. März bis 9. April wieder den Innenstadttunnel der S-Bahn. „Da müssen wir einfach durch”, sagte der Chef des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV), Knut Ringat, am Donnerstag in Frankfurt.

Die S-Bahnstationen Taunusanlage, Hauptwache, Konstablerwache, Ostendstraße und Lokalbahnhof sind für S-Bahnen nicht erreichbar. DB und RMV haben zusammen mit der Stadt ein großes Alternativangebot eingerichtet. Betroffenen können auf US-Bahnen, zusätzliche Busse und auch Fernverkehrszüge ausweichen. Am Donnerstag wurde ein Informationsportal (www.sbahnbaustelle.de) im Internet freigeschaltet.

Die Bahn baut seit drei Jahren ein mehr als 100 Millionen Euro teures neues elektronisches Stellwerk in dem mehr als sechs Kilometer langen Tunnel. Er gilt als Nadelöhr im öffentlichen Nahverkehr in der hessischen Metropole. Die Investitionen sollen die Geschwindigkeit der S-Bahnen erhöhen und den oft verspäteten Verkehr weniger störanfällig machen.

An Ostern sollen 20 zusätzliche Signale im Tunnel eingebaut werden. 48 Signale werden angepasst und 70 Kilometer Signalkabel verlegt. Zusätzlich wird der Tunnel auch noch an den zwei langen Wochenenden im Mai (Christi Himmelfahrt und Fronleichnam) gesperrt sowie während der Sommerferien. Ende August soll dann das neue Stellwerk in Betrieb gehen.

