Zusätzliche Züge zum Start der Ausflugssaison im Nahverkehr

Fahrradausflügler können vom 1. Mai an auf mehr Platz in den S-Bahnen und Regionalzügen des Verkehrsverbunds Rhein-Main (RMV) hoffen. Dank zusätzlicher Züge und mehr Platz können auch mehr Fahrräder mitgenommen werden, teilte der RMV zu Beginn der Radler-Saison mit. „Fahrräder dürfen dabei immer umsonst mitgenommen werden, solange genug Platz für alle Fahrgäste ist”, versicherte RMV-Geschäftsführer Knut Ringat.

So werden auf der Lahntalbahn zwischen Limburg und Gießen samstags sowie sonn- und feiertags in jede Richtung sechs zusätzliche Züge eingesetzt. Je Zug können bis zu zwölf Fahrräder mitgenommen werden, hieß es. Auf der von Gießen über Alsfeld nach Fulda führenden Vogelsbergbahn wird das Fahrplanangebot sonn- und feiertags pro Richtung um drei zusätzliche Züge ergänzt. Damit besteht bis Ende Oktober an Sonn- und Feiertagen ein durchgängiger Stundentakt.

Auch die Rhönbahn zwischen Fulda und Gersfeld wird an Sonntagen und Feiertagen durch den Einsatz von fünf Stundenzügen zu den besonders stark genutzten Zeiten im Stundentakt verkehren statt nur alle zwei Stunden. Auf der Niddertalbahn und der Rheingau-Linie Frankfurt-Wiesbaden-Neuwied wiederum werden den Angaben zufolge in den Zügen die Kapazitäten für die Mitnahme von Fahrrädern erhöht.

(dpa)