Zusammenstoß mit Auto: Fahrradfahrer schwer verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 58 Jahre alter Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Der Mann wurde nach Angaben der Polizei am Mittwochabend auf der Bundesstraße zwischen Neuhof und Wehen von einem Auto erfasst und auf den Grünstreifen rechts der Fahrbahn geschleudert. Die 29-jährige Autofahrerin erlitt dabei einen Schock, konnte aber nach ärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle wieder entlassen werden. Der Fahrradfahrer wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache war zunächst nicht klar, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

(dpa)