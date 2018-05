Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Auto in Wiesbaden ist ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, musste die Feuerwehr den eingeklemmten Beifahrer aus dem Auto befreien. Zu dem Zusammenstoß am späten Dienstagabend kam es vermutlich, als die Fahrerin mit ihrem Auto die Fahrspur wechseln wollte. Die Fahrerin sowie der Busfahrer wurden leicht verletzt.

(dpa)