Zuwanderer lernen Deutsch in Extra-Klassen

Zuwanderer lernen in Hessen in speziellen Klassen Deutsch. Die meisten Kinder und Jugendliche werden in Intensivklassen an allgemeinbildenden Schulen unterrichtet. In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies: 12 400 Schüler in 946 Klassen (Stand: Dezember 2016). An beruflichen Schulen lernten 7300 Zuwanderer in 423 Klassen intensiv Deutsch, außerdem drückten 670 Männer und Frauen in 35 Erwachsenengruppen die Schulbank.

Landesweit zählte das Kultusministerium im Dezember dieses Jahres insgesamt 27 800 schulische Seiteneinsteiger, darunter 6500 aus EU-Ländern.

(dpa)