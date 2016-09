Hopman Cup: Zverev und Petkovic deutsches Tennis-Team bei Hopman Cup

Der Hamburger Alexander Zverev und Andrea Petkovic aus Darmstadt werden das deutsche Tennis-Team beim Hopman Cup vom 1. bis 7. Januar in Perth bilden. Das gaben die Organisatoren der inoffiziellen Mixed-WM am Donnerstag bekannt. In einer Mitteilung erklärte der 19 Jahre alte Norddeutsche, das Turnier sei eine perfekte Vorbereitung auf die Australian Open. Wenige Wochen vor dem ersten Grand-Slam-Turnier der neuen Saison sind beim Hopman Cup jedem Teilnehmer drei Einzel-Matches garantiert. Zverev hatte dort erstmals in diesem Jahr gemeinsam mit Sabine Lisicki aufgeschlagen.

Wenige Wochen nach seinen umstrittenen Absagen für Olympia und die Davis-Cup-Relegation gegen Polen betonte Zverev in der Mitteilung: „Ich liebe es immer, für Deutschland zu spielen, ich liebe es immer, die deutsche Fahne auf meiner Brust zu tragen... Es ist etwas ganz Besonderes, beim Hopman Cup zu spielen.”

Wie Zverev nimmt auch Andrea Petkovic zum zweiten Mal an der Veranstaltung teil. Die 29-Jährige war zuletzt 2013 in Perth dabei. Deutsche Teams holten bisher zweimal den Titel. 1993 gewannen der Hamburger Michael Stich und Steffi Graf, zwei Jahre später Boris Becker und Anke Huber.

