Zwanzig Paar Schuhe: Mutmaßliche Diebe an Autobahn erwischt

Bei einer Routinekontrolle an der Autobahn 66 ist der Polizei eine mutmaßliche Diebesbande ins Netz gegangen. Im Auto zweier Männer fanden die Ermittler an der Rastanlage Weilbach (Main-Taunus-Kreis) 20 Paar neuer Turnschuhe sowie weitere Gegenstände. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Männer keine Kaufbelege, dafür konnten zwei der Schuhpaare einem Diebstahl in einem Geschäft in Rheinland-Pfalz zugeordnet werden.

Bei einer Durchsuchung der Wohnung der Männer in Frankfurt fand die Polizei nach eigenen Angaben reichlich weiteres Diebesgut. Die Männer wurden festgenommen und sollen am Donnerstag einem Richter vorgeführt werden.

(dpa)