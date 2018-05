Zwei Festnahmen nach Geldautomaten-Sprengung

Ein Geldautomat ist in der Nacht zum Freitag in Wiesbaden gesprengt worden. Zwei Männer wurden festgenommen. Nur wenige Stunden nach dem Vorfall hätten Beamte die Tatverdächtigen ausfindig machen können, teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach sollen die Täter einen Geldautomaten im Ortsteil Mainz-Kastel mit einem Gasgemisch gesprengt haben und mit einem Auto geflohen sein.

Wenig später kam es auf der Bundesstraße 455 zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Auto. Die Männer flohen erneut. Dank mehrerer Zeugenaussagen hätten Beamte schließlich den Standort des mittlerweile stark beschädigten Fluchtwagens in Wiesbaden-Erbenheim ermitteln können, so die Polizei. Dort wurden auch die beiden Männer angetroffen und festgenommen. Zur Identität der Männer machte die Polizei zunächst keine Aussagen.

(dpa)