Zwei Frauen bilden ab 2018 Doppelspitze des Landestheaters

Das Hessische Landestheater in Marburg wird von der Spielzeit 2018/2019 an von Carola Unser (42) und Eva Lange (43) als Doppelspitze geleitet. Marburgs Kulturdezernentin Kerstin Weinbach und der Aufsichtsratsvorsitzende des Landestheaters, Albert Zetzsche, stellten die beiden Frauen am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Rathaus vor. Die beiden kommen von der Landesbühne Niedersachsen-Nord in Wilhelmshaven.

Unser und Lange werden bei ihrem Amtsantritt den aktuellen Intendanten Matthias Faltz ablösen. Faltz war seit Beginn der Spielzeit 2010/2011 geschäftsführender Intendant des Hessischen Landestheaters Marburg. Der gebürtige Meißener hatte frühzeitig angekündigt, er werde seinen Vertrag nicht verlängern.

