Die Polizei hat im Zusammenhang mit einem möglicherweise bevorstehenden Terror-Anschlag zwei sogenannte Gefährder in Göttingen festgenommen. Ein Algerier und ein Nigerianer, die seit längerem der radikal-islamistischen Szene angehören sollen, seien in der Nacht zum Donnerstag gefasst worden, teilte die Polizei in Göttingen mit. Außerdem wurden zwölf Objekte in Göttingen und Nordhessen durchsucht.

(dpa)