Zwei-Klassen-Medizin und längere Arbeitszeiten für Ärzte?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn glaubt nicht, dass es in Deutschland eine Zwei-Klassen-Medizin gibt. Niemand bekomme eine Behandlung „zweiter Klasse”, hatte der CDU-Politiker im März in einem Interview gesagt. Die Chefs der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen wollen sich heute (11.00 Uhr) zu diesem kontroversen Thema Dauerbrenner-Thema in Frankfurt äußern.

Auch andere Pläne der Bundespolitik beschäftigen die hessischen Kassenärzte, zum Beispiel zu lange Wartezeiten auf Arzttermine. Spahn will - wie im Koalitionsvertrag von SPD und Union beschlossen - die wöchentlichen Sprechzeiten von Ärzten ausweiten. So sollen gesetzlich Versicherte schneller an Termine kommen. Die Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung kritisieren das, die Arbeitsbelastung von Ärzten sei schon jetzt zu hoch.

(dpa)