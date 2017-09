Zwei Lastwagen brennen auf Autobahnparkplatz komplett aus

Zwei Klein-LKW sind auf einem Parkplatz an der Autobahn 45 kurz hinter Dillenburg (Lahn-Dill-Kreis) in Richtung Dortmund komplett ausgebrannt. Wie die Polizei Gießen mitteilte, hatten die Fahrzeuge in der Nacht zu Samstag gegen Mitternacht Feuer gefangen. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von 60 000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.

(dpa)