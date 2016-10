Zwei Lastwagen liegen auf Autobahn 5 quer: Sperrung

Die Autobahn 5 ist am Dienstag zwischen dem Gambacher Kreuz und der Anschlussstelle Fernwald gesperrt worden. In Richtung Norden hatte es am Morgen einen Unfall gegeben, an dem zwei Autos und zwei Lastwagen beteiligt waren, wie die Polizei in Gießen mitteilte. Beide Lkw kippten bei dem Unfall auf die Seite und versperrten alle Fahrspuren. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst noch unklar. Der Verkehr wurde ab dem Gambacher Kreuz über die Autobahnen 5, 485 und 480 umgeleitet.

(dpa)