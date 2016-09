Zwei Panzergranaten aus der Lahn geborgen

Zwei Panzergranaten sind am Samstag bei Runkel (Kreis Limburg-Weilburg) aus der Lahn geborgen worden. Die beiden 7,5 Zentimeter langen Granaten waren am vergangenen Wochenende von Mitgliedern der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) bei Tauchgängen entdeckt und fotografiert worden, wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in Weilburg sagte. Der Kampfmittelräumdienst beauftragte eine spezielle Tauchfirma mit der Bergung, die weniger als eine halbe Stunde dauerte. Anschließend wurden die Granaten zur Vernichtung abtransportiert.

(dpa)